"Барселона" чудом выиграла матч, уступая 0:2 на 88-й минуте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 33-й минуте счет открыл полузащитник "Гранады" Кенеди. Второй гол в ворота "Барсы" забил Роберто Сольдадо.
На 88-й минуте Гризманн отыграл один мяч. В компенсированное арбитром время Жорди Альба перевел игру в овертайм.
На 100-й минуте Гризманн оформил дубль и вывел каталонцев вперед. Через 3 минуты арбитр назначил пенальти в ворота "Барселоны", который реализовал Феде Вико.
На 108-й минуте Фрэнки Де Йонг снова вывел "Барселону" вперед. После чего Альба сделал дубль и установил окончательный результат.
"Барселона" победила "Гранаду" 5:3 и вышла в полуфинал Кубка Испании.
Кубок Испании
1/4 финала
3 февраля
"Гранада" - "Барселона" 3:5 (2:2, 1:3 доп. время)
Голы: Кенеди, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 (пен.) - Гризманн, 88, 100, Альба, 90+3, 113, Де Йонг, 108.
- Напомним, 31 января газета El Mundo опубликовала копию контракта Лионеля Месси с "Барселоной", по которому аргентинский футболист заработает за четыре сезона 555 млн евро.
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