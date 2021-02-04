"Барселона" чудом выиграла матч, уступая 0:2 на 88-й минуте

4 февраля, 2021, 08:44

В четвертьфинале Кубка Испании "Барселона" победила "Гранаду", уступая с разницей в два гола в конце основного времени

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 33-й минуте счет открыл полузащитник "Гранады" Кенеди. Второй гол в ворота "Барсы" забил Роберто Сольдадо.

На 88-й минуте Гризманн отыграл один мяч. В компенсированное арбитром время Жорди Альба перевел игру в овертайм.

На 100-й минуте Гризманн оформил дубль и вывел каталонцев вперед. Через 3 минуты арбитр назначил пенальти в ворота "Барселоны", который реализовал Феде Вико.

На 108-й минуте Фрэнки Де Йонг снова вывел "Барселону" вперед. После чего Альба сделал дубль и установил окончательный результат.

"Барселона" победила "Гранаду" 5:3 и вышла в полуфинал Кубка Испании.

Кубок Испании

1/4 финала

3 февраля

"Гранада" - "Барселона" 3:5 (2:2, 1:3 доп. время)

Голы: Кенеди, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 (пен.) - Гризманн, 88, 100, Альба, 90+3, 113, Де Йонг, 108.

Напомним, 31 января газета El Mundo опубликовала копию контракта Лионеля Месси с "Барселоной", по которому аргентинский футболист заработает за четыре сезона 555 млн евро.

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