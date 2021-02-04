Опрос "Рейтинга": ОПЗЖ обогнала "Слугу народа"
Об этом говорится в новом исследовании группы "Рейтинг".
Согласно опросу "Рейтинга", если бы выборы в Раду провели в начале февраля, в парламент прошли бы только 4 партии.
В парламентском рейтинге лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%) и "Слуга народа" (18,6%).
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"Европейская солидарность" имеет 15,2%, ВО "Батькивщина" - 12,2% среди тех, кто определился и примет участие в выборах.
Не преодолевают пятипроцентный барьер следующие партии:
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%,
- Радикальная партия - 4,7%,
- "Сила и честь" - 4,5%,
- "За будущее" - 4,4%,
- "Голос" - 3,5%,
- партия Шария - 3,4%,
- ВО "Свобода" - 3,1%,
- УДАР - 2,4%,
- "Наш край" - 1,4%.
Опрос проводили среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephon einterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021 года
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