Опрос "Рейтинга": ОПЗЖ обогнала "Слугу народа"

4 февраля, 2021, 13:35

Согласно опросу "Рейтинга" на первое место симпатий граждан поднялась партия ОПЗЖ, имея 18,9% поддержки, среди тех, кто определился и пойдет на выборы

Об этом говорится в новом исследовании группы "Рейтинг".

Согласно опросу "Рейтинга", если бы выборы в Раду провели в начале февраля, в парламент прошли бы только 4 партии.

В парламентском рейтинге лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%) и "Слуга народа" (18,6%).

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"Европейская солидарность" имеет 15,2%, ВО "Батькивщина" - 12,2% среди тех, кто определился и примет участие в выборах.

Не преодолевают пятипроцентный барьер следующие партии:

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%,

Радикальная партия - 4,7%,

"Сила и честь" - 4,5%,

"За будущее" - 4,4%,

"Голос" - 3,5%,

партия Шария - 3,4%,

ВО "Свобода" - 3,1%,

УДАР - 2,4%,

"Наш край" - 1,4%.

Опрос проводили среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephon einterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021 года

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