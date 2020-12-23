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Espreso.tvОбществоОпрос "Рейтинга": в декабре в Раду проходят 4 партии, еще 2 - на грани 5-процентного барьера

Опрос "Рейтинга": в декабре в Раду проходят 4 партии, еще 2 - на грани 5-процентного барьера

Согласно результатам опроса, по состоянию на середину декабря в партии "Слуга народа" сохраняется высокий рейтинг - 21,1% среди тех, кто определился и пойдет голосовать

Об этом говорится в опросе, проведенном группой " Рейтинг " 16-20 декабря, передает Еспресо.TV .

Согласно опросу среди тех, кто определился и пойдет на выборы, в парламент проходят 4 силы - "Слуга народа" с 21,1%, ОПЗЖ с 17,3%, "Европейская Солидарность" с 15,2% и ВО "Батькивщина" с 10,9%.

Еще в двух партий - "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Украинская стратегии Гройсмана" по 4,8% поддержки.

В партии "За будущее" 4,3%. "Сила и честь" имеет 3,8% поддержки. В парламентской партии "Голос" 3,5%. ВО "Свобода" и "партия Шария" имеют по 3,4%. В УДАРа - 3,3%.

Остальные партии имеют поддержку менее 2%.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020 года.

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