МВФ продолжил работу миссии в Украине

4 февраля, 2021, 20:52

Миссия Международного валютного фонда продолжила свою работу в Украине

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает пресс-служба Фонда.

Международный валютный фонд продолжил работу миссии в Украине.

Райс отметил, что продолжается первый обзор резервного соглашения, поддержка МВФ, финансовая поддержка Украины.

"Этот обзор продолжается прямо сейчас. Виртуальная миссия, штабная миссия, началась в конце прошлого года. Она была пройдена, сделала небольшой перерыв в праздничный период, восстановилась и продолжается", - подчеркнул он.

Напомним, МВФ начал 21 декабря прошлого года миссию, после чего была взята перерыв на праздники.

9 июня 2020 МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на 3,6 млрд СДР (около $ 5 млрд) с немедленным выделением $ 2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было запланировано четыре просмотры программы: по итогам июня, сентябре и декабре 2020 года, а также июня 2021. Размеры первого и второго транша - по $ 700 млн, третьего - $ 560 млн, четвертого - $ 980 млн.

По данным источников агентства Интерфакс-Украина, программа stand-by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий украинской стороны, которые поставили под сомнение базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Украины Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных действий, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление организационной структуры Национального банка Украины, позволили заявить о миссии.

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