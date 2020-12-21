МВФ начал онлайн-миссию по пересмотру программы с Украиной, - Шевченко

21 декабря, 2020, 16:57

Международный валютный фонд начал онлайн-миссию по пересмотру программы сотрудничества с Украиной

Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Толькочто миссия МВФ начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи. Совместно с коллегами из Офиса президента и Кабинета Министров сегодня обсуждаем основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого пересмотра", - написал Шевченко.

По его словам, НБУ продолжает избранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижения уровня неработающих кредитов.

"Итак, для работы с миссией МВФ мы готовы. Планируем на этой неделе ряд встреч с экспертами МВФ. Работа миссии продолжится также в январе 2021 года", - отметил глава НБУ.

Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ - это несомненное основание для поддержания стабильности Украины во времена пандемии. Реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики.

Напомним, 19 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина получит очередной транш МВФ в начале 2021 года.