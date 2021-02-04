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Espreso.tvСпортФьюри сравнил победу МЮ 9:0 со своим боем против Кличко

Фьюри сравнил победу МЮ 9:0 со своим боем против Кличко


фото: Getty Images
Британский боксер Тайсон Фьюри нашел в выигрыше футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" аналогию со своей победой над украинцем Владимиром Кличко

Об этом Фьюри написал в facebook.

По словам Фьюри, победа "Манчестер Юнайтед" над "Саутгемптоном" со счетом 9:0 напомнила ему собственный успех в поединке против Владимира Кличко.

"9:0 - напоминает мне первые из 12 раундов против Владимира", - написал Фьюри.

В 2015 году британец победил Кличко по очкам и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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