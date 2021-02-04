Доступная ипотека под 7% будет доступна уже с марта, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время совместной встречи Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) "Глобальный обзор экономики Украины", передает Еспресо.TV.
"Программа "5-7-9" уже хорошо известна и у всех на слуху. Мы ее продолжаем совершенствовать. К этой программе мы привлекаем ипотеку. То есть, уже начиная с 1 марта ипотека под 7% на первичное жилье будет доступна в Украине", - сказал Шмыгаль.
В дальнейшем, по его словам, государство будет развивать также финансовый лизинг жилья для социальных категорий. В частности, в этом году в планах правительства сделать финансовый лизинг жилья под 5% через Государственное ипотечное учреждение.
Кроме того, добавил Шмыгаль, Национальный банк Украины принял ряд постановлений, которые смягчают требования банков к кредиторам относительно доступа к кредитному ресурсу.
- Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.
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