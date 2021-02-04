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COVID-19: летальность в Украине составляет чуть менее 2%, - Ляшко


фото: moz.gov.ua
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине летальность от коронавируса составляет 2%

Об этом сообщает "Укринформ".

"Сейчас летальность у нас составляет чуть менее 2%. Это неплохой показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателями. В то же время самая высокая летальность регистрируется в Кировоградской области - 3,3%, но в Кировоградской области наименьшее количество заболевших, так и концентрация летальности в этой области самая высокая. Самая низкая летальность пока фиксируется в Ривненской, Черкасской областях", - рассказал Ляшко.

По его словам, из более 22 тыс. летальных случаев вследствие COVID-19, зарегистрированных во время пандемии, 84% составляют лица старше 60 лет.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, и в ближайшие дни правительство примет решение.

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