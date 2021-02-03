Эпидситуация в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину, - Шмыгаль

3 февраля, 2021, 15:15

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина и в ближайшие дни правительство примет решение

Об этом он заявил во время заседания правительства 3 февраля.

"Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина. В ближайшие дни Правительство примет решение об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности - зеленого, желтого, оранжевого и красного", - подчеркнул Шмыгаль.

Министерство здравоохранения четко проинформировать о возможных изменениях и критерии зонирования, заметил премьер.

"В Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится до 18 300 госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 тысяч человек с диагнозом или подозрением на COVID-19", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 3 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 февраля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb