Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Бернли" в АПЛ
3 февраля, 2021, 21:50
В 22-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "Манчестер Сити". За команду Хосепа Гвардиолы отличились Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг. Украинец Александр Зинченко появился на футбольном поле на 64-й минуте.
"Манчестер Сити" набрал 47 очков и укрепил лидерство в АПЛ. Ближайшего преследователя - "Манчестер Юнайтед" - "Сити" опережает на 3 пункта.
Чемпионат Англии
22-й тур
3 февраля
"Бернли" - "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Жезус, 3, Стерлинг, 38
- Напомним, 29 января Александр Зинченко попал в сборную лучших игроков 20-го тура чемпионата Англии.
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