Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Бернли" в АПЛ

3 февраля, 2021, 21:50

В 22-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "Манчестер Сити". За команду Хосепа Гвардиолы отличились Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг. Украинец Александр Зинченко появился на футбольном поле на 64-й минуте.

"Манчестер Сити" набрал 47 очков и укрепил лидерство в АПЛ. Ближайшего преследователя - "Манчестер Юнайтед" - "Сити" опережает на 3 пункта.

Чемпионат Англии

22-й тур

3 февраля

"Бернли" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Жезус, 3, Стерлинг, 38

Напомним, 29 января Александр Зинченко попал в сборную лучших игроков 20-го тура чемпионата Англии.

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