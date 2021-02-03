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Espreso.tvСпортЗинченко помог "Манчестер Сити" победить "Бернли" в АПЛ

Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Бернли" в АПЛ


фото: Getty Images
В 22-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "Манчестер Сити". За команду Хосепа Гвардиолы отличились Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг. Украинец Александр Зинченко появился на футбольном поле на 64-й минуте.

"Манчестер Сити" набрал 47 очков и укрепил лидерство в АПЛ. Ближайшего преследователя - "Манчестер Юнайтед" - "Сити" опережает на 3 пункта.

Чемпионат Англии

22-й тур

3 февраля

"Бернли" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Жезус, 3, Стерлинг, 38

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