Избиение подростка в Париже: парень вышел из искусственной комы

Об этом Наталья Крученик сказала в комментарии " Сегодня ".

"Сейчас он приходит в себя, говорит, ходит и ест. Нас перевели в реабилитационный центр. Сколько там должно быть - не знаем", - сказала крученики.

По ее словам, в рамках расследования покушения полиция задержала девятерых подозреваемых, пятерых отправили под стражу, четырех - под домашний арест.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что будет добиваться наказания банды, жестоко избила украинском в Париже.

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