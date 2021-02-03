Избиение подростка в Париже: парень вышел из искусственной комы
3 февраля, 2021, 13:00
Мать подростка Юрия, которого избили в Париже, роповила о состоянии здоровья парня
Об этом Наталья Крученик сказала в комментарии " Сегодня ".
"Сейчас он приходит в себя, говорит, ходит и ест. Нас перевели в реабилитационный центр. Сколько там должно быть - не знаем", - сказала крученики.
По ее словам, в рамках расследования покушения полиция задержала девятерых подозреваемых, пятерых отправили под стражу, четырех - под домашний арест.
- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что будет добиваться наказания банды, жестоко избила украинском в Париже.
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