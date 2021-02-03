Инициируем процедуру импичмента Зеленского, - Рабинович о санкциях
Об этом народный депутат от фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .
Его выступление касалось санкций президента Зеленского против телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
"Мы инициируем процедуру импичмента президента Владимира Зеленского. Он поиздевался над избирателями и над страной. Фашизм в нашей стране получил свой цвет - зеленый", - cказав Рабинович.
В своем выступлении нардеп заявил, что "черти всегда действуют ночью". Также в своем выступлении нардеп вспомнил заявление СБУ относительно некоторых телеграмм-каналов, которые транслируют российскую пропаганду. Нардеп назвал действия СБУ "провокацией".
"Власть срослась с настоящими ворами. Все это означает одно: Зеленский бросил вызов народу Украины. Мы видим, что этот фашизм Зеленского сегодня вышел на наши улицы", - добавил Рабинович.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
- На канале "112 Украина" заявили, что охрана не пускала гостей на ночной эфир 3 февраля.
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