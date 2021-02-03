Инициируем процедуру импичмента Зеленского, - Рабинович о санкциях

3 февраля, 2021, 10:15

Нардеп от ОПЗЖ назвал решение о санкциях против телеканалов, которые связывают с Медведчуком, проявлением фашизма

Об этом народный депутат от фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

Его выступление касалось санкций президента Зеленского против телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Мы инициируем процедуру импичмента президента Владимира Зеленского. Он поиздевался над избирателями и над страной. Фашизм в нашей стране получил свой цвет - зеленый", - cказав Рабинович.

В своем выступлении нардеп заявил, что "черти всегда действуют ночью". Также в своем выступлении нардеп вспомнил заявление СБУ относительно некоторых телеграмм-каналов, которые транслируют российскую пропаганду. Нардеп назвал действия СБУ "провокацией".

"Власть срослась с настоящими ворами. Все это означает одно: Зеленский бросил вызов народу Украины. Мы видим, что этот фашизм Зеленского сегодня вышел на наши улицы", - добавил Рабинович.