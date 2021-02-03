В Раде анонсировали законопроект об отзыве нардепов
3 февраля, 2021, 22:39
В Верховной Раде разработают законопроект о праве отозвать народных депутатов
Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает пресс-служба парламента.
"Мы работаем над целым рядом законопроектов по народовластию. Прежде всего это законопроекты, которые касаются местных референдумов и электронных петиций. Далее выработаем проекты законов по вопросам, которые называются "recalls": мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины", - отметил Стефанчук.
По его словам, для получения возможности отзыва народных депутатов народом нужно внести определенные изменения в Конституцию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти