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В Раде анонсировали законопроект об отзыве нардепов

В Верховной Раде разработают законопроект о праве отозвать народных депутатов

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает пресс-служба парламента.

"Мы работаем над целым рядом законопроектов по народовластию. Прежде всего это законопроекты, которые касаются местных референдумов и электронных петиций. Далее выработаем проекты законов по вопросам, которые называются "recalls": мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины", - отметил Стефанчук.

По его словам, для получения возможности отзыва народных депутатов народом нужно внести определенные изменения в Конституцию.

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