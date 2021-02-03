В G7 приветствуют конструктивное взаимодействие Украины с МВФ
Об этом представительство заявило в Twitter.
"Послы G7 имели полезную разговор с постпредом МВФ в Украине. Они поздравили конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институты и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств", - отмечают в представительстве.
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Послы G7 имели полезную разговор с постпредом МВФ в Украине. Они поздравили конструктивное взаимодействие с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институты и комплексная судебная реформа является основой процветания и исполнения ею своих международных обязательств.- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) February 3, 2021
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