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Espreso.tvОбществоВ G7 приветствуют конструктивное взаимодействие Украины с МВФ

В G7 приветствуют конструктивное взаимодействие Украины с МВФ

Послы стран G7 провели встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине

Об этом представительство заявило в Twitter.

"Послы G7 имели полезную разговор с постпредом МВФ в Украине. Они поздравили конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институты и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств", - отмечают в представительстве.

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