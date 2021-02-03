Тренер Лопеса заявил, что Мейвезер испугался Ломаченко
Об этом заявил отец и тренер другого американского боксера - Теофимо Лопеса - Теофимо Лопес-старший.
По его словам, Ломаченко стремился встретиться с Дэвисом, однако Мейвезер, который является промоутером американца, не рискнул устроить поединок с украинцем.
"Я не считаю, что кто-то в легкой весовой категории может победить сейчас Ломаченко. Он вернется с желанием мстить и будет крайне сосредоточен на следующем поединке. Мы пошли на большой риск, приняв бой с ним. Василий - тот, с кем никто не хотел драться. Лома гонялся за Джервонтой Дэвисом. Но, Флойд Мейвезер посчитал, что Джервонта не готов и поединок так и не состоялся", - сказал Лопес-старший.
26-летний Джервонта Дэвис выиграл все свои 24 поединка на профессиональном ринге. Американец 31 октября нокаутировал мексиканца Лео Санта Круза и защитил титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг). Также он владеет поясом WBA Super во втором полулегком категории (до 59 кг).
В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.
- 2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.
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