Тренер Лопеса заявил, что Мейвезер испугался Ломаченко

3 февраля, 2021, 15:51

Американский боксер и промоутер Флойд Мейвезер отказался свести Джервонту Дэвиса из США в бою против украинца Василия Ломаченко

Об этом заявил отец и тренер другого американского боксера - Теофимо Лопеса - Теофимо Лопес-старший.

По его словам, Ломаченко стремился встретиться с Дэвисом, однако Мейвезер, который является промоутером американца, не рискнул устроить поединок с украинцем.

"Я не считаю, что кто-то в легкой весовой категории может победить сейчас Ломаченко. Он вернется с желанием мстить и будет крайне сосредоточен на следующем поединке. Мы пошли на большой риск, приняв бой с ним. Василий - тот, с кем никто не хотел драться. Лома гонялся за Джервонтой Дэвисом. Но, Флойд Мейвезер посчитал, что Джервонта не готов и поединок так и не состоялся", - сказал Лопес-старший.

26-летний Джервонта Дэвис выиграл все свои 24 поединка на профессиональном ринге. Американец 31 октября нокаутировал мексиканца Лео Санта Круза и защитил титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг). Также он владеет поясом WBA Super во втором полулегком категории (до 59 кг).

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb