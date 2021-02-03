Тайсон предупредил о катастрофе в супербою Джошуа - Фьюри

3 февраля, 2021, 10:10

Легендарный американский боксер Майк Тайсон считает Тайсона Фьюри фаворитом в поединке против Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, удары Джошуа слишком предсказуемыми и это будет пагубное влияние в поединке с Фьюри.

"Это будет очень интересный поединок. Джошуа - замечательный панчер, но его удары можно проследить. Он словно телеграфирует о своих удары. В бою с таким большим парнем, как Фьюри, это станет для Джошуа рецепту катастрофы", - убежден Тайсон.

Он добавил, что не согласен с мнением, что современный супертяжелый дивизион слабый.

"В дивизионе много классных боксеров. Тот, кто говорит, что это плохой дивизион, просто завидует", - констатировал Тайсон.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

28 января стало известно, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

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