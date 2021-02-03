Свитолина победила победительницу Ролан Гаррос на турнире в Мельбурне

3 февраля, 2021, 09:03

В 1/8 финала турнира WTA в Мельбурне украинка Элина Свитолина победила Елену Остапенко с Латвии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Элина Свитолина, посеянная на турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) в Австралии под третьим номером, вышла в четвертьфинал, переиграв Елену Остапенко (13) со счетом 6: 7 (4: 7), 6: 3, 6: 2. Матч продолжался 2 часа. 13 мин.

Свитолина 5 раз подала навылет, сделала 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-поинтов. На счету латвийка 3 эйса, 11 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с бельгийкой Элисе Мартинес (7).

Елена Остапенко является победительницей турнира Большого Шлема - латвийка выиграла Ролан Гаррос в 2017 году.

Турнир WTA в Мельбурне

1/8 финала

3 февраля

Элина Свитолина (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) 6: 7 (4: 7), 6: 3, 6: 2

10 января Свитолина одержала волевую победу над первой ракеткой России Екатериной Александровой на турнире в Абу-Даби.

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