Свитолина победила победительницу Ролан Гаррос на турнире в Мельбурне
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Элина Свитолина, посеянная на турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) в Австралии под третьим номером, вышла в четвертьфинал, переиграв Елену Остапенко (13) со счетом 6: 7 (4: 7), 6: 3, 6: 2. Матч продолжался 2 часа. 13 мин.
Свитолина 5 раз подала навылет, сделала 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-поинтов. На счету латвийка 3 эйса, 11 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в полуфинал Свитолина поспорит с бельгийкой Элисе Мартинес (7).
Елена Остапенко является победительницей турнира Большого Шлема - латвийка выиграла Ролан Гаррос в 2017 году.
Турнир WTA в Мельбурне
1/8 финала
3 февраля
Элина Свитолина (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) 6: 7 (4: 7), 6: 3, 6: 2
Stunning backhand down the line @ElinaSvitolina defeats Ostapenko (4) 6-7, 6-3, 6-2. #GippslandWTA pic.twitter.com/X1pBeq6bOi- wta (@WTA) February 3, 2021
- 10 января Свитолина одержала волевую победу над первой ракеткой России Екатериной Александровой на турнире в Абу-Даби.
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