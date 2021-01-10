Свитолина в драматичном матче победила лучшую теннисистку России
Об этом сообщает tennisua.org.
В третьем раунде турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в ОАЭ Элина Свитолина, посеянная под вторым номером, за 2 ч. 31 мин победила Екатерину Александрову - 6:2, 6:7 (5:7) 7:6 (8:6).
У обеих теннисисток было по два матчбола, но именно Свитолина сумела отыграть матчпойнты соперницы, и со второй попытки реализовать свой.
Судьба поединка решалась в драматическом тайбрейке, Александрова не реализовали матчбола при счете 6:5 и 7:6.
Екатерина Александрова располагается в мировом рейтинге выше всех среди россиянок - на 33-й позиции.
Следующей соперницей первой ракетки Украины станет еще одна представительница России - Вероника Кудерметов.
Saved 2 match points and the No.2 seed moves on! @ElinaSvitolina outlasts Alexandrova, 6-2, 6-7 (5), 7-6 (8). #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/KxhGxjezMp- wta (@WTA) January 10, 2021
- Напомним, 9 января Элина Свитолина победила россиянку Веру Звонареву на турнире WTA в Абу-Даби.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb