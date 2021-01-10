Свитолина в драматичном матче победила лучшую теннисистку России

10 января, 2021, 19:32

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала волевую победу над первой ракеткой России Екатериной Александровой на турнире в Абу-Даби

Об этом сообщает tennisua.org.

В третьем раунде турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в ОАЭ Элина Свитолина, посеянная под вторым номером, за 2 ч. 31 мин победила Екатерину Александрову - 6:2, 6:7 (5:7) 7:6 (8:6).

У обеих теннисисток было по два матчбола, но именно Свитолина сумела отыграть матчпойнты соперницы, и со второй попытки реализовать свой.

Судьба поединка решалась в драматическом тайбрейке, Александрова не реализовали матчбола при счете 6:5 и 7:6.

Екатерина Александрова располагается в мировом рейтинге выше всех среди россиянок - на 33-й позиции.

Следующей соперницей первой ракетки Украины станет еще одна представительница России - Вероника Кудерметов.

Напомним, 9 января Элина Свитолина победила россиянку Веру Звонареву на турнире WTA в Абу-Даби.

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