Степанов 4 февраля обещает объявить о новом контракте на вакцину против COVID-19

3 февраля, 2021, 19:25

4 февраля МЗ может объявить о новом контракте на поставку вакцины от COVID-19

Об этом заявил министр Максим Степанов, сообщает НВ.

По его словам, он не может рассказать подробности до подписания контракта.

"Думаю, завтра ждите сообщения. Пока не могу назвать, что за вакцина. Как только будет подписание, мы сообщим", - заявил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ввезут вакцину, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах.