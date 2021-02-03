Шмыгаль: В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина против коронавируса

3 февраля, 2021, 14:48

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ввезут вакцину, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах

Об этом он заявил во время заседания правительства 3лютого.

"В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах. Уверяю, что всем, кто захочет сделать бесплатную и безопасную вакцину, будет предоставлена эта возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что в феврале начнется прививки украинский безопасной вакциной против COVID-19.

"Уже в ближайшие недели Украина получит вакцины компании Pfizer / BioNTech. Это 117 000 доз вакцины в рамках программы COVAX, которые будут использованы в первую очередь для врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавируса. Вакцины от Pfizer / BioNTech - это только старт, и уже в феврале-начале марта мы ожидаем значительно больше поставки ", - добавил премьер.

Напомним, Шмыгаль сообщил, что в Украине будет работать 500 мобильных бригад, которые будут осуществлять вакцинацию, а также 1500 кабинетов прививок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb