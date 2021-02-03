Сборная Украины сыграет с еще одним финалистом Евро-2020
3 февраля, 2021, 14:51
Сборная Украины по футбол договорилась о контрольном матче с командой Чехии
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Встреча между командами Украины на Чехии состоится 8 сентября. Команда Андрея Шевченко сыграет в гостях.
Матч состоится после двух встреч в рамках отбора ЧМ-2022. 1 сентября наша команда в гостях сыграет с Казахстаном, а 4 сентября - дома примет Францию.
Сборная Чехии, как и наша национальная команда сыграет в финальной части Евро-2020. Ее соперниками по группе станут Англия, Хорватия и Шотландия. Украинцы на групповом раунде встретятся с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
- 27 января стало известно, что сборная Украины в ноябре проведет товарищеский матч с Болгарией .
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