Сборная Украины сыграет с еще одним финалистом Евро-2020

3 февраля, 2021, 14:51

Сборная Украины по футбол договорилась о контрольном матче с командой Чехии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Встреча между командами Украины на Чехии состоится 8 сентября. Команда Андрея Шевченко сыграет в гостях.

Матч состоится после двух встреч в рамках отбора ЧМ-2022. 1 сентября наша команда в гостях сыграет с Казахстаном, а 4 сентября - дома примет Францию.

Сборная Чехии, как и наша национальная команда сыграет в финальной части Евро-2020. Ее соперниками по группе станут Англия, Хорватия и Шотландия. Украинцы на групповом раунде встретятся с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

27 января стало известно, что сборная Украины в ноябре проведет товарищеский матч с Болгарией .

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