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Espreso.tvОбщество"Слуги" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировала ОПЗЖ, - Гончаренко

"Слуги" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировала ОПЗЖ, - Гончаренко


фото: Телеграм Гончаренка
Представители фракции "Слуга народа" собрались возле трибуны Верховной Рады, чтобы не допустить ее блокирования нардепами с ОПЗЖ

Об этом нардеп Алексей Гончаренко написал в Telegram.

"Слуги блокируют трибуну, чтобы ее не заблокировала ОПЗЖ", - написал Гончаренко.

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