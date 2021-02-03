"Слуги" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировала ОПЗЖ, - Гончаренко
3 февраля, 2021, 09:52
Представители фракции "Слуга народа" собрались возле трибуны Верховной Рады, чтобы не допустить ее блокирования нардепами с ОПЗЖ
Об этом нардеп Алексей Гончаренко написал в Telegram.
"Слуги блокируют трибуну, чтобы ее не заблокировала ОПЗЖ", - написал Гончаренко.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
- На канале "112 Украина" заявили, что охрана не пускала гостей на ночной эфир 3 февраля.
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