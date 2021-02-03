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Espreso.tvСпорт"Днепр-1" объявил о переходе бразильского футболиста

"Днепр-1" объявил о переходе бразильского футболиста


фото: scdnipro1.com.ua
Спортивный клуб "Днепр-1" арендовал у бразильского "Фламенго" полузащитника Билла

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".

"Днепр-1" и "Фламенго" договорились об аренде 21-летнего Билла до конца 2021 года. В контракте прописана опция выкупа. Ранее сообщалось, что эта сумма составит 900 тыс. евро.

Из-за карантина футболист не может присоединиться к команде на сборах в Турции, поэтому тренируется с игроками молодежной команды в Приднепровске. Билл уже принял участие в товарищеском матче "Днепр-1" U-19 - "Скорук" и забил гол.

В этом сезоне Билл сыграл за "Фламенго" 980 минут, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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