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Espreso.tvСпорт"Днепр-1" объявил о трансфере голкипера "Зари"

"Днепр-1" объявил о трансфере голкипера "Зари"


фото: olimpik.com.ua
Голкипер луганской "Зари" Зауре Махарадзе стал игроком спортивного клуба "Днепр-1"

Об этом сообщает официальный instagram "Днепра-1".

Махарадзе подписал с СК "Днепр-1" контракт до конца сезона. 27-летний украино-грузинский голкипер достался новому клубу бесплатно.

В этом сезоне Зауре Махарадзе не выходил на поле в футболке "Зари". Ранее 27-летний голкипер защищал цвета донецкого "Олимпика".

Махарадзе защищал цвета молодежных сборных Украины. Вызывался в сборную Грузии, однако так и не дебютировал за национальную команду.

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