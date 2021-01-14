"Днепр-1" объявил о трансфере голкипера "Зари"

14 января, 2021, 16:26

Голкипер луганской "Зари" Зауре Махарадзе стал игроком спортивного клуба "Днепр-1"

Об этом сообщает официальный instagram "Днепра-1".

Махарадзе подписал с СК "Днепр-1" контракт до конца сезона. 27-летний украино-грузинский голкипер достался новому клубу бесплатно.

В этом сезоне Зауре Махарадзе не выходил на поле в футболке "Зари". Ранее 27-летний голкипер защищал цвета донецкого "Олимпика".

Махарадзе защищал цвета молодежных сборных Украины. Вызывался в сборную Грузии, однако так и не дебютировал за национальную команду.

12 января в первом контрольном матче на зимних сборах луганская "Заря" сыграла вничью с польским "Ракувом" .