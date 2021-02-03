"Буду поддерживать любые действия СНБО": Арахамия о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK
3 февраля, 2021, 10:17
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет поддерживать любое решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), если оно было принято в соответствии с действующим законодательством
Об этом Арахамия сказал журналистам под зданием Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
"Я буду поддерживать любые действия СНБО если они действительно соответственно действующему законодательству были приняты", - сказал Арахамия.
Вместе с тем он отметил, что не знал, что готовится такое решение СНБО и указ президента, поэтому свою позицию еще до конца не сформировал.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
- На канале "112 Украина" заявили, что охрана не пускала гостей на ночной эфир 3 февраля.
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