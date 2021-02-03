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Espreso.tvОбществоНа "112 Украина" заявили, что охрана не пускала гостей на ночной эфир

На "112 Украина" заявили, что охрана не пускала гостей на ночной эфир

В павильон киностудии Довженко, откуда продолжался совместный эфир телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции, охрана не пускала отдельных гостей

Об этом заявил канал " 112 Украина ".

Руководитель охранной фирмы от комментариев отказался, заявили на канале.

На территорию киностудии не пускали в частности нардепа Татьяну Плачкову от фракции ОПЗЖ. По ее словам, охранник сказал, что делает это по указанию никого не пропускать. В итоге, Плачков все же попала в студию.

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