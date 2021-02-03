На "112 Украина" заявили, что охрана не пускала гостей на ночной эфир
3 февраля, 2021, 07:19
В павильон киностудии Довженко, откуда продолжался совместный эфир телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции, охрана не пускала отдельных гостей
Об этом заявил канал " 112 Украина ".
Руководитель охранной фирмы от комментариев отказался, заявили на канале.
На территорию киностудии не пускали в частности нардепа Татьяну Плачкову от фракции ОПЗЖ. По ее словам, охранник сказал, что делает это по указанию никого не пропускать. В итоге, Плачков все же попала в студию.
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- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
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