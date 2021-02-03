На "112 Украина" заявили, что охрана не пускала гостей на ночной эфир

3 февраля, 2021, 07:19

Об этом заявил канал " 112 Украина ".

Руководитель охранной фирмы от комментариев отказался, заявили на канале.

На территорию киностудии не пускали в частности нардепа Татьяну Плачкову от фракции ОПЗЖ. По ее словам, охранник сказал, что делает это по указанию никого не пропускать. В итоге, Плачков все же попала в студию.

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