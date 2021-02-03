Качура опроверг информацию о планах уволить вице-премьера Уруского

3 февраля, 2021, 20:13

Народный депутат- "слуга" Александр Качура опроверг информацию о планах уволить вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского

Об этом он заявил с трибуны парламента 3 февраля, передает Еспресо.TV .

Качура опроверг информацию коллеги по фракции "Слуга народа", председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи о намерении уволить вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

"Наша позиция фракции по сбору подписей об отставке Уруского Олега Семеновича такова: мы не намерены на сегодняшний день отправлять вице-премьер-министра в отставку. Нет такой позиции. Мы будем обсуждать это однозначно на заседании", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 2 февраля Дмитрий Наталуха сообщил, что в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb