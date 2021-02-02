В Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьера Уруского

2 февраля, 2021, 16:11

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности с должности вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегической промышленности", - цитирует агентство слова председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи.

По его словам, только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского.

"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", - отметил Наталуха.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам отраслей промышленности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb