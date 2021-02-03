Готовимся тщательно, - голкипер "Динамо" рассказал, как проходят сборы с Луческу

3 февраля, 2021, 21:22

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, что главный тренер Мирча Луческу много говорит о тактике

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на " Профутбол ".

По словам Бойко, Мирча Луческу дает футболистам "Динамо" много тактических упражнений.

"Луческу очень много работает в тактическом плане. У нас много тактических упражнений, готовимся очень тщательно. Ни для никого не секрет, что Луческу уделяет много времени тактике. На сборах всегда тяжело. Все готовятся, мы не исключение. В первом тайме против Тбилиси, наверное, труднее было. была большая группа молодых ребят. Думаю, был неплохой матч. Выиграли, проверили всех ребят. Планомерно еще не готовились к первому матчу в чемпионате. Пока идут сборы, все готовятся", - сказал Бойко.

В этом сезоне 32-летний Денис Бойко провел лишь 1 матч и пропустил 2 мяча.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под руководством румынского тренера команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Перед "Динамо" Луческу 13 лет провел в донецком "Шахтере", который покинул в 2016 году.

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