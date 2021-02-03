Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3285 новых случаев

3 февраля, 2021, 08:18

3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 февраля

В частности, заболели 156 детей и 186 медработников, написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2159 человек;

летальных случаев - 165;

выздоровели - 10101 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25235, методом ИФА - 18408).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1227164 лица;

выздоровели - 1045473 лица;

летальных исходов - 23 089;

проведения ПЦР-тестов - 6299699.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 330 случаев;

Винницкая область - 192 случая;

Волынская область - 94 случая;

Днепропетровская область - 122 случая;

Донецкая область - 102 случая;

Житомирская область - 62 случая;

Закарпатская область - 129 случаев;

Запорожская область - 211 случаев;

Ивано-Франковская область - 298 случаев;

Киевская область - 164 случая;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 61 случай;

Львовская область - 182 случая;

Николаевская область - 65 случаев;

Одесская область - 177 случаев;

Полтавская область - 192 случая;

Ровенская область - 101 случай;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 230 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 0 случаев;

Черкасская область - 98 случаев;

Черновицкая область - 165 случаев;

Черниговская область - 53 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.