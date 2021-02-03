Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3285 новых случаев
В частности, заболели 156 детей и 186 медработников, написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2159 человек;
- летальных случаев - 165;
- выздоровели - 10101 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25235, методом ИФА - 18408).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1227164 лица;
- выздоровели - 1045473 лица;
- летальных исходов - 23 089;
- проведения ПЦР-тестов - 6299699.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 330 случаев;
Винницкая область - 192 случая;
Волынская область - 94 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 62 случая;
Закарпатская область - 129 случаев;
Запорожская область - 211 случаев;
Ивано-Франковская область - 298 случаев;
Киевская область - 164 случая;
Кировоградская область - 40 случаев;
Луганская область - 61 случай;
Львовская область - 182 случая;
Николаевская область - 65 случаев;
Одесская область - 177 случаев;
Полтавская область - 192 случая;
Ровенская область - 101 случай;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 230 случаев;
Херсонская область - 23 случая;
Хмельницкая область - 0 случаев;
Черкасская область - 98 случаев;
Черновицкая область - 165 случаев;
Черниговская область - 53 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 февраля 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов вторнику, 2 февраль 2021
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