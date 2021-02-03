Ассист украинца Соболя помог "Брюгге" разгромить соперника перед матчем с "Динамо" в ЛЕ
3 февраля, 2021, 22:29
В 1/16 финала Кубка Бельгии по футболу "Брюгге" победил "Олса Бракель" со счетом 6:1 и вышел в следующий раунд турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 21-й минуте украинский защитник Эдуард Соболь отдал результативную передачу и помог своей команде сделать счет 2:1. В целом "Брюгге" забил в сегодняшней встрече шесть мячей.
Матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив", а киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге".
Кубок Бельгии
1/16 финала
3 февраля
"Брюгге" - "Олса Бракель" 6:1
Голы: Ванакен, 2, Баджи, 21, 60, 74, Неллс, 51 (авт.), Чонг, 69 - Азбрук, 9
- 3 февраля украинский футболист Марьян Швед забил мяч в матче 1/16 финала Кубка Бельгии "Мехелен" - РВДМ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти