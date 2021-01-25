Соперник "Динамо" в ЛЕ потеряет одного из своих самых дорогих футболистов, когда он играл в "Заре"

25 января, 2021, 13:31

Форвард бельгийского "Брюгге" Эммануэль Деннис Бонавентуре близок к трансферу в немецкий "Кельн"

Об этом сообщает Het Laatste Nieuws .

По информации источника, "Кельн" уже начал переговоры о трансфере Бонавентуре и сделал предложение, которое, скорее всего, удовлетворит представителей "Брюгге".

В этом сезоне 23-летний Эммануэль Деннис Бонавентуре 13 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 ассиста в чемпионате Бельгии. С 2016-го по 2017-й год центрфорвард играл за луганскую "Зарю".

Ориентировочная трансферная стоимость нигерийца составляет 11 млн евро. Бонавентуре является третьим в рейтинге самых дорогих игроков "Брюгге".

Матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив", а киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге".