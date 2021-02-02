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Espreso.tvОбществоИлон Маск временно покидает Тwitter

Илон Маск временно покидает Тwitter


фото: reuters
Генеральный директор компаний Tesla и SpaceХ, известный изобретатель, рационализатор и исследователь космоса Илон Маск заявил, что временно покидает социальную сеть Тwitter

Об этом 2 февраля сообщил сам Маск в Тwitter.

"На время я покидаю Twitter", - говорится в заметке.

Сообщение Маска уже набрало более 300 000 лайков и более 20 000 ретвитов.

Напомним, ранее Илон Маск раскритиковал решение Twitter навсегда заблокировать аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

"Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье являются арбитрами свободы", - сказал тогда Маск.

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