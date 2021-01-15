"Спасти свободу слова": сын Трампа просит Илона Маска создать "объективную социальную сеть"

15 января, 2021, 10:18

Сын 45-го президента США Дональда Трампа предложил изобретателю и бизнесмену Маску создать социальную сеть, которой мог бы пользоваться его отец

Об этом Дональд Трамп-младший рассказал в Instagram.

"Если Маск может отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось и которые искренне поддержали бы это".

Он попросил Маска сделать это, чтобы "помочь спасти свободу слова".

Маск пока не отреагировал на это обращение, однако ранее он негативно высказался о решении Twitter навсегда заблокировать 45-го президента на платформе.

"Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье (США, - ред) являются арбитрами свободы", - сказал тогда Маск.

Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump якобы за "подстрекательство к насилию".

Этот шаг резко осудили, в частности, в Еврокомиссии, сравнив с терактами 11 сентября.

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