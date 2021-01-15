"Спасти свободу слова": сын Трампа просит Илона Маска создать "объективную социальную сеть"
Об этом Дональд Трамп-младший рассказал в Instagram.
"Если Маск может отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось и которые искренне поддержали бы это".
Он попросил Маска сделать это, чтобы "помочь спасти свободу слова".
Маск пока не отреагировал на это обращение, однако ранее он негативно высказался о решении Twitter навсегда заблокировать 45-го президента на платформе.
"Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье (США, - ред) являются арбитрами свободы", - сказал тогда Маск.
Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump якобы за "подстрекательство к насилию".
Этот шаг резко осудили, в частности, в Еврокомиссии, сравнив с терактами 11 сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb