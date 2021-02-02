Степанов рассказал, когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19
2 февраля, 2021, 09:53
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцина от COVID-19 появится в продаже не раньше лета 2021 года
Об этом сообщает ТСН.
"Общаясь, в частности, с производителями вакцина, и зная, как страны ограничивают выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, то, мне кажется, это вряд ли раньше (летом - ред.) ббудет", - цитируют слова министра.
В то же время, Степанов отметил, что Минздрав не регулирует вопрос появления препарата от COVID-19 на коммерческом рынке.
По стоимости препарата, министр отметил, что это зависит от компании-производителя.
"Те предложения, которые мы получали по вакцинам, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались стоимостью более 33 доллара", - сказал Степанов.
- Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал ориентировочную дату начала вакцинации от COVID-19 в Украине.
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