"Шахтер" отказался от чемпиона мира по футболу

2 февраля, 2021, 22:46

Донецкий "Шахтер" не собирается возвращать Ефима Коноплю, который на правах аренды играет за черниговскую "Десну"

Об этом сообщает официальный youtube-канал "Шахтера".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что правый защитник Ефим Конопля пока не готов играть за основной состав "горняков".

"На данном этапе Конопля не вернется из аренды. Но в конце сезона мы будем садиться и решать вопросы. Что касается арендованных в целом, то мы следим за всеми. Тех, кто уже готов быть в "Шахтере", а это очень сложно, тех мы будем возвращать", - сказал Палкин.

21-летний защитник является воспитанником донецкого "Шахтера", однако два последних сезона выступает за черниговскую "Десну" на правах аренды.

В 2020 году Ефим Конопля дебютировал в составе сборной Украины. На его счету 3 матча в футболке национальной команды.

Летом 2019-го футболист стал чемпионом мира вместе с молодежной сборной Украины (U-20).

11 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что самая проблемная позиция национальной команды - правый защитник, на которой выступает Конопля.