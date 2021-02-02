"Шахтер" отказался от чемпиона мира по футболу
Об этом сообщает официальный youtube-канал "Шахтера".
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что правый защитник Ефим Конопля пока не готов играть за основной состав "горняков".
"На данном этапе Конопля не вернется из аренды. Но в конце сезона мы будем садиться и решать вопросы. Что касается арендованных в целом, то мы следим за всеми. Тех, кто уже готов быть в "Шахтере", а это очень сложно, тех мы будем возвращать", - сказал Палкин.
21-летний защитник является воспитанником донецкого "Шахтера", однако два последних сезона выступает за черниговскую "Десну" на правах аренды.
В 2020 году Ефим Конопля дебютировал в составе сборной Украины. На его счету 3 матча в футболке национальной команды.
Летом 2019-го футболист стал чемпионом мира вместе с молодежной сборной Украины (U-20).
- 11 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что самая проблемная позиция национальной команды - правый защитник, на которой выступает Конопля.
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