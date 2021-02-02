На Ивано-Франковщине Водоканал объявил тендер на закупку презервативов
Сообщение с соответствующим скриншотом в Facebook опубликовал прикарпатский журналист Евгений Гапич.
Так, коммунальное предприятие "Коломияводоканал" через систему ProZorro объявило тендер на закупку духов, средств гигиены и презервативов.
Ожидаемая стоимость такой покупки - 15 тыс. грн. Они заказали 1000 единиц каждого вида товара. Договор с компанией-продавцом уже подписали. Победитель тендера - частное предприятие "ТИС".
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"Минутка смеха или странные закупки. Коломияводоканал закупили духи, средства гигиены и презервативы 1000 штук на сумму 15 тыс. грн. Я понимаю, что они закупили мило, но так, как они т*****т коломиян тарифами на воду, то, возможно, и презервативы", - говорится в заметке журналиста.
Компания должна выполнить заказ до 31 декабря 2021 года, в этот день заканчивается срок документа.
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