"На словах 60-метровый рулон, а на самом деле до 50 не дотягивает": в Черновцах коммунальщики отменили тендер на закупку туалетной бумаги

29 января, 2021, 16:00

На Буковине коммунальщики отменили тендер на закупку туалетной бумаги, после того как перемерили 60-метровый рулон и он оказался меньше, чем указано (49,5 м)

Об этом сообщает пресс-служба электронной системы публичных закупок Prozorro.

"На словах - 60-метровый рулон туалетной бумаги. А на деле даже до 50 метров не дотягивает", - отметили в пресс-службе.

Как сообщается, коммунальное предприятие "Калиновский рынок" (Черновцы) проводило закупку туалетной бумаги и салфеток. И чтобы убедиться, что товар будет соответствовать всем требованиям, попросили поставщиков предоставить образец продукции.

Впоследствии тендерный комитет издал прротокол об отклонении предложения участника.

"Туалетная бумага серая, длина бумажной ленты в соответствии с техническим заданием и предложением участника = 60 м, фактическая длина ленты - 49,5 м, что не соответствует техническому заданию", - говорится в протоколе.

В Prozorro заметили, что в действительности требование предоставлять образцы продукции - дискриминационное.

"Да и в законе нет оснований для отклонения участника, который предоставил некачественный образец товара. Поэтому коммунальное предприятие "Калиновский рынок" воспользовалось тем, что оно не является заказчиком в понимании закона. Но закупку это не спасло - вчера было отклонено предложение последнего участника аукциона", - отметили в пресс-службе.

На словах - 60-метровый рулон туалетной бумаги. А на деле даже до 50 метров не дотягивает! Коммунальное предприятие ... Опубликовано Prozorro Пятница, 29 января 2021 г.

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