"На словах 60-метровый рулон, а на самом деле до 50 не дотягивает": в Черновцах коммунальщики отменили тендер на закупку туалетной бумаги
Об этом сообщает пресс-служба электронной системы публичных закупок Prozorro.
"На словах - 60-метровый рулон туалетной бумаги. А на деле даже до 50 метров не дотягивает", - отметили в пресс-службе.
Как сообщается, коммунальное предприятие "Калиновский рынок" (Черновцы) проводило закупку туалетной бумаги и салфеток. И чтобы убедиться, что товар будет соответствовать всем требованиям, попросили поставщиков предоставить образец продукции.
Впоследствии тендерный комитет издал прротокол об отклонении предложения участника.
"Туалетная бумага серая, длина бумажной ленты в соответствии с техническим заданием и предложением участника = 60 м, фактическая длина ленты - 49,5 м, что не соответствует техническому заданию", - говорится в протоколе.
В Prozorro заметили, что в действительности требование предоставлять образцы продукции - дискриминационное.
"Да и в законе нет оснований для отклонения участника, который предоставил некачественный образец товара. Поэтому коммунальное предприятие "Калиновский рынок" воспользовалось тем, что оно не является заказчиком в понимании закона. Но закупку это не спасло - вчера было отклонено предложение последнего участника аукциона", - отметили в пресс-службе.
На словах - 60-метровый рулон туалетной бумаги. А на деле даже до 50 метров не дотягивает! Коммунальное предприятие ...Опубликовано Prozorro Пятница, 29 января 2021 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-