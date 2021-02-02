 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНа этой неделе заключим договоры с производителями COVID-вакцин, - Степанов

На этой неделе заключим договоры с производителями COVID-вакцин, - Степанов


фото: glavcom
Министр здравоохранения заявил, что министерство на текущей недели намерено заключить контракты с производителями вакцин от COVID-19

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что на этой неделе мы заключим договора с производителями. Украина уже заключила договор на поставку 1913000 доз (производства китайской компании Sinovac Biotech). Вакцинацию будут осуществлять 572 мобильные бригады, большинство из которых уже созданы. На втором этапе к вакцинации присоединятся 4, 25 тыс. кабинетов прививок ", - сказал Степанов.

По его словам, вакцинация должна начаться 15 февраля.

Также Украина ожидает от COVAX подтверждения об увеличении доз для Украины вдвое до 16 млн.

  • Напомним, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцина от COVID-19 появится в продаже не раньше лета 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать