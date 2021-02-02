На этой неделе заключим договоры с производителями COVID-вакцин, - Степанов

2 февраля, 2021, 12:07

Министр здравоохранения заявил, что министерство на текущей недели намерено заключить контракты с производителями вакцин от COVID-19

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что на этой неделе мы заключим договора с производителями. Украина уже заключила договор на поставку 1913000 доз (производства китайской компании Sinovac Biotech). Вакцинацию будут осуществлять 572 мобильные бригады, большинство из которых уже созданы. На втором этапе к вакцинации присоединятся 4, 25 тыс. кабинетов прививок ", - сказал Степанов.

По его словам, вакцинация должна начаться 15 февраля.

Также Украина ожидает от COVAX подтверждения об увеличении доз для Украины вдвое до 16 млн.

Напомним, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцина от COVID-19 появится в продаже не раньше лета 2021 года.

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