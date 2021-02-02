На этой неделе заключим договоры с производителями COVID-вакцин, - Степанов
2 февраля, 2021, 12:07
Министр здравоохранения заявил, что министерство на текущей недели намерено заключить контракты с производителями вакцин от COVID-19
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что на этой неделе мы заключим договора с производителями. Украина уже заключила договор на поставку 1913000 доз (производства китайской компании Sinovac Biotech). Вакцинацию будут осуществлять 572 мобильные бригады, большинство из которых уже созданы. На втором этапе к вакцинации присоединятся 4, 25 тыс. кабинетов прививок ", - сказал Степанов.
По его словам, вакцинация должна начаться 15 февраля.
Также Украина ожидает от COVAX подтверждения об увеличении доз для Украины вдвое до 16 млн.
- Напомним, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцина от COVID-19 появится в продаже не раньше лета 2021 года.
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