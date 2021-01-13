Ломаченко и Лопес получили предложение о проведении боя-реванша с Ближнего Востока

13 января, 2021, 10:34

Организаторы с Ближнего Востока заинтересованы в проведении второго боя за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом

Об этом заявил промоутер обоих боксеров Боба Арум в интервью YouTube-канала Gareth A Davies.

По его словам, Ломаченко заинтересован в реванше с Лопесом, а бизнесмены с Ближнего Востока готовы вложить деньги в его организацию.

"У меня не было разговора с Ломаченко. Я общался с его менеджером Эгис Климас. По его словам, Ломаченко намерен провести реванш с Лопесом, но Теофимо не хочет еще раз выходить на ринг против украинского. Поэтому посмотрим, что нам делать Ломаченко. люди с Ближнего Востока упоминали об организации этого реванша. В боксе всегда решают деньги. Мы не можем устраивать такие крупные мероприятия без зрителей. Просто нельзя этого делать. Теряется слишком много источников дохода ", - сказал Арум.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг )

Напомним, 13 января Василий Ломаченко заявил, что не может дождаться возвращения на ринг после поражения от Теофимо Лопеса.

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