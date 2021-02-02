Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2394 новых случаев
В частности, заболели 117 детей и 213 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 833 человека;
- летальных случаев - 156;
- выздоровели - 11457 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 31 620 (в том числе методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15031).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1223879 человек;
- выздоровели - 1035372 лица;
- летальных исходов - 22 924;
- проведения ПЦР-тестов - 6274464.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 285 случаев;
Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 104 случая;
Донецкая область - 55 случаев;
Житомирская область - 14 случаев;
Закарпатская область - 91 случай;
Запорожская область - 217 случаев;
Ивано-Франковская область - 278 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Львовская область - 114 случаев;
Николаевская область - 27 случаев;
Одесская область - 131 случай;
Полтавская область - 98 случаев;
Ровенская область - 54 случая;
Сумская область - 20 случаев;
Тернопольская область - 63 случая;
Харьковская область - 158 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 13 случаев;
Черкасская область - 157 случаев;
Черновицкая область - 159 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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2394 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов понедельник, 1 Февраля 2021
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