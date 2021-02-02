Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2394 новых случаев

2 февраля, 2021, 08:16

2394 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 февраля

В частности, заболели 117 детей и 213 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 833 человека;

летальных случаев - 156;

выздоровели - 11457 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 31 620 (в том числе методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15031).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1223879 человек;

выздоровели - 1035372 лица;

летальных исходов - 22 924;

проведения ПЦР-тестов - 6274464.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 285 случаев;

Винницкая область - 61 случай;

Волынская область - 99 случаев;

Днепропетровская область - 104 случая;

Донецкая область - 55 случаев;

Житомирская область - 14 случаев;

Закарпатская область - 91 случай;

Запорожская область - 217 случаев;

Ивано-Франковская область - 278 случаев;

Киевская область - 120 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 38 случаев;

Львовская область - 114 случаев;

Николаевская область - 27 случаев;

Одесская область - 131 случай;

Полтавская область - 98 случаев;

Ровенская область - 54 случая;

Сумская область - 20 случаев;

Тернопольская область - 63 случая;

Харьковская область - 158 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 13 случаев;

Черкасская область - 157 случаев;

Черновицкая область - 159 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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2394 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов понедельник, 1 Февраля 2021