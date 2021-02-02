Меркель надеется завершить вакцинацию от коронавируса до конца лета
Об этом сообщает DW.
Такое заявление канцлер сделала после консультаций с федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями. В министерстве здравоохранения прогнозируют, что до конца года в Германии, где проживает 83 млн человек, будут доступны более 320 млн доз вакцины.
Отвечая на критику о том, что в ФРГ темпы кампании ниже, чем в ряде других стран, глава кабмина подчеркнула, что в Европе производственные мощности для выпуска вакцины - ограниченные, по сравнению, например, с Соединенными Штатами. Кроме того, было решено придерживаться рекомендованного врачами временного промежутка между первой и второй дозами, подчеркнула она. По словам Меркель, новый "национальный план вакцинации" должен обеспечить большую предсказуемость в этом вопросе.
Меркель также осторожно подошла к вопросу о возможном смягчении локдауна на фоне нынешнего снижения показателей инфицирования. До следующих консультаций федерального правительства и земельных властей, которые, вероятно, состоятся 10 февраля, ожидается большая ясность относительно темпов распространения новых мутаций коронавируса, заявила канцлер ФРГ. На этом основании будут приниматься дальнейшие решения.
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