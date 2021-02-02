Госизмена за "Харьковские соглашения": Янукович зовет прокуроров и ГБР в Ростов, - адвокат

2 февраля, 2021, 17:09

Экс-президент Виктор Янукович обратился в Офис генерального прокурора и в Государственное бюро расследований с просьбой прибыть в место его временного пребывания в Российской Федерации

Об этом написал адвокат экс-президента Виталий Сердюк в Facebook.

Информацию о вручении подозрения он назвал неправдивой.

В связи с этим, Янукович "вновь обратился к ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее получил временное убежище".

По словам Сердюка, "место пребывания Януковича давно известно органам".

Напомним, 28 января в ОГПУ сообщили, что ГБР сообщило о подозрении в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений" экс-президенту Виктору Януковичу.