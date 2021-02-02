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Espreso.tvОбществоГосизмена за "Харьковские соглашения": Янукович зовет прокуроров и ГБР в Ростов, - адвокат

Госизмена за "Харьковские соглашения": Янукович зовет прокуроров и ГБР в Ростов, - адвокат


фото: reuters
Экс-президент Виктор Янукович обратился в Офис генерального прокурора и в Государственное бюро расследований с просьбой прибыть в место его временного пребывания в Российской Федерации

Об этом написал адвокат экс-президента Виталий Сердюк в Facebook.

Информацию о вручении подозрения он назвал неправдивой.

В связи с этим, Янукович "вновь обратился к ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее получил временное убежище".

По словам Сердюка, "место пребывания Януковича давно известно органам".

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