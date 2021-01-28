ГБР сообщил о подозрении Януковичу из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу РФ

28 января, 2021, 20:07

Экс-президенту Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений"

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Следователи ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины).

Отмечается, что он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции и закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю, в то время президенту РФ Дмитрию Медведеву, помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условиям их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ОГПУ заметили, что при этом, соглашение, а также заключенные контракты на его выполнение между АО "НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", фактически не давали ни какого снижения цены на природный газ".

"Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла $179,5, тогда как на конец 2010 года - $352,33. Кроме того, само снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, который погашается", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в счет его погашения, в том числе путем якобы предоставления снижения, фактически безвозмездно размещала ЧФ РФ на территории Украины.

Отмечается, что в результате подписанных экс-президентом так называемых Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины.

"В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014 года военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных Сил РФ, совершившими вторжение на территорию полуострова Крым, осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины", - добавили в ОГПУ.

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