Фьюри назвал настоящую причину поражения Макгрегора от Пуарье

2 февраля, 2021, 11:40

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что причиной поражения бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора от американца Дастина Пуарье стала длительная пауза в выступлениях ирландца

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам Фьюри, Макгрегор проиграл Пуарье в поединке UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) из-за длительной паузы в выступлениях.

"Он сказал о простое, и он прав. Конор выступил в 2016 году, а затем вернулся в бою с Хабибом, после чего выбыл еще на два года. Простой убивает у вас хищника, без сомнений. Вы теряете свой тайминг, свое чувство дистанции и все это возвращается только в многочасовых тренировках. Если после трех лет простоя вы проведете три поединка, то я гарантирую, что в последнем вы будете в десять раз лучше, чем в первом", - пояснил Фьюри, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

24 января Конор МакГрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 в "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Таким образом, Пуарье взял в ирландца реванш. В первом поединке между бойцами, который состоялся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде.

Напомним, 24 января Конор МакГрегор неожиданно проиграл нокаутом во втором раунде Дастину Пуарье на турнире UFC 257.

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