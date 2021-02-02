Джошуа выбрал лучший нокаут в своей карьере
Об этом сообщает Sporting News Australia в twitter.
По словам Джошуа, победа над Диллианом Уайтом была сладкая.
"Нокаут в поединке с Диллианом для меня особенный. Сладкая победа. Дело в том, что когда я занимался боксом как любитель, он всегда нес ерунду в соцсетях. И когда пришла пора для этого боя, я подумал: "Что ж, парень, наконец ты ответишь за свои слова", - сказал Джошуа.
В декабре 2015 года Джошуа правым апперкотом нокаутировал Диллиана Уайта в седьмом раунде.
Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Всемирной боксерской федерации).
Heavyweight champion of the world @anthonyfjoshua tells @ 1bbradfo his favourite knockout as a professional. #Boxing pic.twitter.com/O2eTKQrmWv- Sporting News Australia (@sportingnewsau) February 1, 2021
- Напомним, 28 января стало известно, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.
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