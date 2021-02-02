Джошуа выбрал лучший нокаут в своей карьере

2 февраля, 2021, 19:52

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что лучший нокаут в карьере он исполнил в поединке против Диллиана Уайта

Об этом сообщает Sporting News Australia в twitter.

По словам Джошуа, победа над Диллианом Уайтом была сладкая.

"Нокаут в поединке с Диллианом для меня особенный. Сладкая победа. Дело в том, что когда я занимался боксом как любитель, он всегда нес ерунду в соцсетях. И когда пришла пора для этого боя, я подумал: "Что ж, парень, наконец ты ответишь за свои слова", - сказал Джошуа.

В декабре 2015 года Джошуа правым апперкотом нокаутировал Диллиана Уайта в седьмом раунде.

Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Всемирной боксерской федерации).

Напомним, 28 января стало известно, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

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