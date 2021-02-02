День сурка: "метеоролог" Фил предсказал американцам затяжную зиму

2 февраля, 2021, 17:57

Знаменитый сурок, по кличке Фил, из американского города Панксатони 2 февраля предсказал жителям США затяжную зиму, на смену которой придет "красивая" весна

Об этом сообщает издание The Philadelphia Inquirer.

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Именно так поступил сурок Фил в этом году.

Традицию "дня сурка" в США поддерживают члены организации Ближний круг. Они собираются в лесу Гобблерз-Ноб, надев черные пальто и цилиндры. Сурка извлекают из импровизированной норы, после чего, как утверждают в "Ближнем круге" он сообщает главе организации, будет зима длинной или же скоро наступит весна. Глава организации потом указывает, какой из двух свитков с пророчествами, лежащих перед ними, зачитать.

В этом году церемония отличалась от традиционной. Из-за пандемии коронавируса на нее пустили только участников церемонии, но не посетителей. Мероприятие транслировали онлайн.

Один из участников церемонии добавил, что, по мнению Фила, после затяжной зимы наступит "такая красивая весна, какую вы еще не видели".

Согласно данным The Philadelphia Inquirer, показатель правильности прогнозов Фила за последние 10 лет составляет около 50%.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а за год до этого автор местной газеты Спирит Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявил 2 февраля Днем сурка. Традиция стала известна на весь мир благодаря выходу в 1993 году фильма "День сурка" режиссера Гаролдома Рамиса.

Напомним, на Харьковщине сурок Тимка III "предсказал" раннюю весну.

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