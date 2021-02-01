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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду предложение ввести санкции против Никарагуа за "почетное консульство" в Крыму

Зеленский внес в Раду предложение ввести санкции против Никарагуа за "почетное консульство" в Крыму


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о применении секторальных специальных экономических и других санкций к Никарагуа

Об этом говорится на сайте парламента.

Зеленский просит нардепов принять решение Совета национальной безопасности и обороны.

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Документ был зарегистрирован в парламенте 1 февраля.

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