Зеленский внес в Раду предложение ввести санкции против Никарагуа за "почетное консульство" в Крыму
1 февраля, 2021, 17:50
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о применении секторальных специальных экономических и других санкций к Никарагуа
Об этом говорится на сайте парламента.
Зеленский просит нардепов принять решение Совета национальной безопасности и обороны.
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Документ был зарегистрирован в парламенте 1 февраля.
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