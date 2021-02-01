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Зеленский: Трамп не давил на меня, но неприятность одна была


фото: EPA
Президент Владимир Зеленский считает, что 45-й глава США Дональд Трамп не давил на него, но недоволен публикацией их разговора американской стороной

Об этом он сказал в интервью Axios .

Зеленский сказал, что его "очень обижало", когда СМИ писали о давлении Трампа. По его словам, Украина, хотя и меньше США, но она - независимая страна, которая доказала это, в частности, защищая свои территории от России.

"Поэтому он не давил на меня, я бы никогда так не сказал. Неприятность одна была - публикация нашего разговора", - сказал президент.

Зеленский сказал, что это было очень неправильно, и подчеркнул: опубликовала разговор не Украина.

"Я бы этого никогда не допустил. Не важно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, стратегическими партнерами. В любом случае никто из нас не имел права публиковать такие вещи", - сказал президент.

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