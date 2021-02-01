Заробитчане перевели много денег в Украину, в том числе из-за увеличения зарплат в Польше, - эксперт
Об этом сказал Василий Воскобойник, президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".
"Шаг, который позволил все же не уменьшить количество переводов из-за рубежа - это увеличение заработных плат. Например, Польша подняла свою минимальную заработную плату почти на $100. Я уверен, общее количество украинцев, работающих в Польше, немного уменьшилось, но денег они начали зарабатывать больше", - сказал Воскобойник.
По его словам, страны, где массово работают трудовые мигранты, в том числе и украинцы, проводят продуманную политику.
"Польша и Чехия позволяет украинским трудовым мигрантам оставаться в своих странах и не возвращаться в Украину, несмотря на то, что у них закончилось действие их визовых документов", - отметил эксперт.
Он также обратил внимание, что Польша разрешила украинцам заезжать, если у них есть приглашение от работодателя, на месте соблюдать карантин в течение 10-14 дней, и начинать работать.
- Несмотря на карантин работники в 2020 году перевели в Украину $12,1 млрд, в декабре - $1,1 млрд, свидетельствуют данные НБУ.
- По данным Нацбанка, в течение 2019 года объем частных переводов из-за границы в Украину составил $12 млрд.
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