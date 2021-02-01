Заробитчане перевели много денег в Украину, в том числе из-за увеличения зарплат в Польше, - эксперт

1 февраля, 2021, 21:49

Политика стран Европы в отношении заробитчан позволила украинцам в 2020 году перевести домой много денег. В том числе речь идет о повышении минимальной зарплаты в Польше

Об этом сказал Василий Воскобойник, президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"Шаг, который позволил все же не уменьшить количество переводов из-за рубежа - это увеличение заработных плат. Например, Польша подняла свою минимальную заработную плату почти на $100. Я уверен, общее количество украинцев, работающих в Польше, немного уменьшилось, но денег они начали зарабатывать больше", - сказал Воскобойник.

По его словам, страны, где массово работают трудовые мигранты, в том числе и украинцы, проводят продуманную политику.

"Польша и Чехия позволяет украинским трудовым мигрантам оставаться в своих странах и не возвращаться в Украину, несмотря на то, что у них закончилось действие их визовых документов", - отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что Польша разрешила украинцам заезжать, если у них есть приглашение от работодателя, на месте соблюдать карантин в течение 10-14 дней, и начинать работать.